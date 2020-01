Джордан Патрік покарала колегу, який стверджував, що жінкам не місце у тренувальному залі для змішаних єдиноборств.

Чоловік негативно відреагував на пропозицію тренера поспарингувати з Патрік.

Коли почався спаринг, Патрік вистачило кількох секунд, щоб перевести суперника у партер і провести задушливий прийом, змусивши опонента здатися.

“A girl? C’mon man… Want to do my dishes?”

Famous last words… #FightLikeAGirlpic.twitter.com/mhZnoXwtW0

— Catch Wrestling U (CWU) (@CatchWrestling) January 6, 2020