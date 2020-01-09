Дівчина-боєць Джордан Патрік задушливим прийомом покарала чоловіка за пропозицію помити посуд.

Джордан Патрік покарала колегу, який стверджував, що жінкам не місце у тренувальному залі для змішаних єдиноборств.

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Чоловік негативно відреагував на пропозицію тренера поспарингувати з Патрік.

— З дівчиною? Серйозно? А посуд помити не хочеш? – сказав він.

Коли почався спаринг, Патрік вистачило кількох секунд, щоб перевести суперника у партер і провести задушливий прийом, змусивши опонента здатися.

“A girl? C’mon man… Want to do my dishes?” Famous last words… #FightLikeAGirlpic.twitter.com/mhZnoXwtW0 — Catch Wrestling U (CWU) (@CatchWrestling) January 6, 2020

Джордан – інструктор з самооборони та володіє коричневим поясом з джиу-джитсу.

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