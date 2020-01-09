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Факти / Спорт

Запропонував помити посуд: дівчина-боєць ледь не задушила чоловіка

Дівчина-боєць Джордан Патрік задушливим прийомом покарала чоловіка за пропозицію помити посуд.

Девушка-боец Джордан Пэтрик удушливым приемом наказала мужчину за предложение помыть посуду

Джордан Патрік покарала колегу, який стверджував, що жінкам не місце у тренувальному залі для змішаних єдиноборств.

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Чоловік негативно відреагував на пропозицію тренера поспарингувати з Патрік.

— З дівчиною? Серйозно? А посуд помити не хочеш? – сказав він.

Коли почався спаринг, Патрік вистачило кількох секунд, щоб перевести суперника у партер і провести задушливий прийом, змусивши опонента здатися.

Джордан – інструктор з самооборони та володіє коричневим поясом з джиу-джитсу.

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