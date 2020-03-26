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Факти / Надзвичайні події

Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулася фура і два автобуси, двоє загиблих

На 54 км траси Київ-Одеса 26 березня зіткнулися вантажний автомобіль Mercedes та два автобуси ПАЗ.

Внаслідок ДТП загинули два водії, ще чотирьох людей травмовано.

– За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували потерпілих з понівечених автомобілів та передали працівникам медичної допомоги, – йдеться у повідомленні ДСНС.

ЧитайтеВідкинуло під фуру: в Харкові працівник обласного ДСНС збив пішохода

Причини аварії поки невідомі.

Під Києвом фура зіткнулася з двома автобусам

Фото: ДСНС

Днями у Дніпровському районі Києва водій таксі на пішохідному переході збив жінку з дитиною. Автомобіль Renault після наїзду на пішоходів ще кілька метрів протягнув малюка. Дитина у тяжкому стані.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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