Відкинуло під фуру: в Харкові працівник обласного ДСНС збив пішохода

Слідчі територіального управління ДБР розслідують обставини смертельної аварії за участю працівника Головного управління ДСНС України у Харківській області.

За попередньою інформацією, будучи за кермом ВАЗа, він на окружній дорозі Харкова збив пішохода, який переходив проїжджу частину.

Водій після зіткнення розповів, що потерпілий подавав ознаки життя до того, як на нього наїхав вантажний автомобіль, який проїжджав у цей момент.

Після наїзду на лежачу людину фура не зупинилася і зникла у невідомому напрямку. Травми пішохода виявилися несумісними із життям.