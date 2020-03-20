Слідчі територіального управління ДБР розслідують обставини смертельної аварії за участю працівника Головного управління ДСНС України у Харківській області.
За попередньою інформацією, будучи за кермом ВАЗа, він на окружній дорозі Харкова збив пішохода, який переходив проїжджу частину.
Водій після зіткнення розповів, що потерпілий подавав ознаки життя до того, як на нього наїхав вантажний автомобіль, який проїжджав у цей момент.
Після наїзду на лежачу людину фура не зупинилася і зникла у невідомому напрямку. Травми пішохода виявилися несумісними із життям.
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Відкинуло під фуру: в Харкові працівник обласного ДСНС збив пішохода / 3 фотографии
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Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Нагадаємо, 13 березня в Миколаєві дівчина на Mitsubishi збила вагітну жінку.
Джерело: ДБРЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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