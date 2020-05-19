Служба безпеки України затримала митників Галицької митниці у Івано-Франківську.

Також показали, як вони організували застілля та святкують отримання неправомірної вигоди.

– Митники висунули вимоги до імпортерів та експортерів: ті платять, а натомість їм не заважають в митному оформленні товарів та не гальмують процес, – кажуть в СБУ.

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Святкували отримання хабара. СБУ затримала митників в Івано-Франківську / 4 фотографии

У ході санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання посадовців митниці вилучено документацію, яка доводить проведення оборудки, понад $27 тис. та майже €3 тис., ймовірно отриманих від корупційної схеми.

Тепер підозрюваних чекає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Як писали Факти ICTV, в Івано-Франківську СБУ затримала відомого хакера під ніком Sanix. За попередньою інформацією, це, ймовірно, українець, мешканець Івано-Франківської області.

Відео: СБУ