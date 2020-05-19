В Івано-Франківську СБУ затримала відомого хакера під ніком Sanix. За попередньою інформацією, це, ймовірно, українець, мешканець Івано-Франківської області.

Він став відомим у світі, коли на початку 2019 року виклав на одному з форумів оголошення про продаж бази з 773 млн адрес електронної пошти та 21 млн унікальних паролів.

Тоді світові ЗМІ назвали дії хакера найбільшим за всю історію масивом викрадених даних.















В Івано-Франківську затримали всесвітньо відомого хакера Sanix / 4 фотографии

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Відповідно до висновків фахівців, виставлена хакером база обсягом 87 гігабайтів становить лише маленьку частину із загальної кількості даних, якими він заволодів.

Подібних баз викрадених і зламаних паролів у хакера було щонайменше сім, загальний обсяг яких сягав майже терабайт. До них входили персональні, зокрема, фінансові дані жителів Євросоюзу та Північної Америки.

СБУ вилучила у хакера комп’ютерну техніку з викраденою інформацією, телефони, майже 190 тис. грн та понад $3 тис.

Йому готують повідомлення про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу комп’ютерів та у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах за ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що хакери отримали особисті дані Мадонни, Елтона Джона і Майка Тайсона.