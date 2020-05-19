У Дніпрі 6-місячна дитина подавилась пакетом і померла

У Дніпрі померла шестимісячна дитина, яка подавилась поліетиленовим пакетом.

Про це повідомив глава Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко.

Напередодні в швидку звернувся стривожений батько. Він повідомив, що його шестимісячна дитина подавилася поліетиленовим пакетом.

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Малюк знайшов пакет і потягнув його до рота, поліетилен перекрив йому верхні дихальні шляхи. Протягом 45 хвилин медики швидкої проводили серцево-легеневу реанімацію, але дитина померла.

Раніше в Чернівецькій області з підозрою на коронавірус помер п’ятимісячний хлопчик.