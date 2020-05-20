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Факти / Надзвичайні події

У Маріуполі екс-правоохоронець збирав дані про співробітників СБУ для ФСБ

Мешканця Маріуполя підозрюють у державній зраді та співпраці з ФСБ Російської Федерації.

У 2018 році колишній правоохоронець пішов на такий крок за власним бажанням.

Чоловік збирав та передавав інформацію про роботу співробітників СБУ у Маріуполі до ФСБ.

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Наразі зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Івано-Франківську СБУ затримала відомого хакера під ніком Sanix. За попередньою інформацією, це, ймовірно, українець, мешканець Івано-Франківської області.

Джерело: Прокуратура Донецької області

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