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Факти / Надзвичайні події

У вас прогнило: Аваков відреагував на перестрілку перевізників у Броварах

Перестрілка у Броварах – це відгомони корупції у розподілі квот перевізників.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

– Перестрілка вранці в Броварах – відгомін корупції через визначення квот перевізників, залучення банд у боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати! 10 затриманих вже, масові затримання тривають. Виконавчі органи Києва та області зобов’язані – у вас прогнило, – зазначив міністр.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті перестрілки постраждали три людини.

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– В результаті стрілянини троє учасників конфлікту отримали поранення з травматичного зброю, – зазначив Геращенко.

Нагадаємо, 29 травня у Броварах стрілянину влаштували підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Конфлікт між легальними транспортними перевізниками і так званими приватниками триває вже давно. Бо нелегали їздять за своїми маршрутами, які коротші, ніж легальні, у такий спосіб вони забирають половину трафіку.

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