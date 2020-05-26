У Кривому Розі жінка підстрелила місцевого прокурора через те, що той порушував карантин.

Драма розігралася біля ресторану, у якому відпочивала компанія, зокрема, і сам прокурор. Але його коханій це не сподобалося і вона вирішила забрати чоловіка додому.

Їхати він відмовився, після чого жінка вистрілила у 32-річного прокурора. Його доставили у лікарню, наразі він перебуває у реанімації. Стан постраждалого оцінюють як середньої тяжкості.

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Жінку спочатку забрали до ізолятору тимчасового тримання, але поранений попросив відпустити її і зняв всі претензії.

Знайомі пари розповіли, що їхні стосунки мали би вже закінчитися весіллям. Але тепер, через тривале лікування пораненого та цілодобовий домашній арешт підозрюваної, свято доведеться відкласти.

Раніше Факти ICTV писали, що на Житомирщині чоловік розстріляв сімох людей із мисливської рушниці.