Зливи, які супроводжувалися шкалами, ускладнили життя українців. Станом на ранок 21 червня 89 сіл у п’яти областях без світла.

Зокрема, через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 30 населених пунктів у Житомирській області, 27 – у Волинській, 18 – у Чернігівській, по сім – у Чернівецькій та Сумській.

Нині бригади обленерго ремонтують лінії електропостачання.

Цього тижня спека в Україні супроводжується зливами та грозами. Це призводить до паводків та знеструмлення сіл у багатьох регіонах країни.

Читайте: На Закарпатті паводок зніс міст, що веде до кордону з Польщею

Синоптики прогнозують, що така погода буде весь червень.

Температура становитиме близько +39, а в гірських районах – 31 градус тепла.

Середня температура упродовж місяця триматиметься на рівні – від +16 до +21. Також буде багато гроз, злив та граду.

Водночас місячна кількість опадів збережеться в межах середніх багаторічних значень.