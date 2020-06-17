Паводок на Закарпатті зніс міст, що веде до кордону з Польщею

На Закарпатті, де 17 червня випала кількатижнева норма опадів, паводок зруйнував міст, а також підтопив низку вулиць та будинків.

Міст був зведений у селі Лубня на автодорозі 070202 Лубня-Держкордон з Польщею.

У самому Ужгороді просто серед дороги, в “озері” під мостом застряг позашляховик.

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Світлинами наслідків негоди поділився очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров.

– Його (міст – Ред.) необхідно відновити. Це важливий інфраструктурний об’єкт, адже міст стоїть на дорозі, яка веде до пункту пропуску Лубня – Волосате, – акцентував Петров.

Він додав, що від цього залежатиме подальша транскордонна співпраця та розвиток туризму у регіоні.

Як попереджають синоптики, погодна ситуація на Закарпатті врегулюється не раніше, ніж 20 червня.

Влітку погода в Україні обіцяє бути не менш теплою, ніж у 2019 році.

Cтарший науковий співробітник Укргідрометцентру Владислав Тимофеєв у своєму коментарі Фактам ICTV розповів, що попри спекотну погоду, літо 2020 в Україні буде багатим на зливи, град, шквали та грози.