На Дніпропетровщині працівники поліції перекрили канал постачання наркотиків з Одеської області та затримали чотирьох медичних співробітниць протитуберкульозного диспансеру.

25 червня працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області провели ряд обшуків, під час яких було вилучено вилучили понад 4,3 тис. препаратів замісної терапії, зокрема Метадон, Бупренорфін та Еднок.

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Також були вилучені рецептурні бланки, чорні списки та документація.

За даними поліції, головний лікар протитуберкульозного диспансеру та медсестри кабінету замісної підтримуючої терапії регулярно порушували правила відпуску та обліку препаратів. Вони незаконно видавали їх людям, які не мали показань та підстав для їхнього отримання.

Після результатів експертизи буде ухвалено рішення щодо відкриття кримінального провадження за ст. 308 (Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин), ст. 319 (Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів) та ст. 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів) КК України.

Медичним працівникам загрожує до шести років позбавлення волі.











На Дніпропетровщині затримали чотирьох медиків, які продавали наркотичні препарати / 3 фотографии

Злочини Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали поліцейських, які змушували громадян красти, збувати наркотики та зброю, задля підвищення показників роботи відділення поліції.

Працівники правоохоронних органів давали потерпілим наркотики та платили за це грошову винагороду, після чого притягували їх до кримінальної відповідальності.

Був затриманий начальник Павлоградського відділу поліції та його заступник, начальник сектору цього ж відділу та четверо оперативних співробітників.