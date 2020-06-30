PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Повінь у Західній Україні: підтопленими залишаються 19 населених пунктів

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки повені у Західній Україні, тривають роботи в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Про це звітує прес-служба ДСНС 30 червня.

Досі залишаються підтопленими:

  • 19 населених пунктів;
  • 147 будинків;
  • фельдшерсько-акушерський пункт у Чернівецькій області;
  • 545 підвалів;
  • 982 присадибні ділянки.

Читайте: Негода в Україні залишила без світла 35 населених пунктів

Крім того, зруйновані 150 км автодоріг, пошкоджені 214 мостів.

Сильні дощі викликали повені у Західній Україні.

Негода забрала життя трьох людей та завдала мільйонних збитків інфраструктурі чотирьох регіонів.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду поставити під особистий контроль ліквідацію наслідків негоди, а також допомогти місцевим мешканцям відновити свої будинки.

Джерело: ДСНС

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка