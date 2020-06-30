Повінь у Західній Україні: підтопленими залишаються 19 населених пунктів

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки повені у Західній Україні, тривають роботи в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.
Про це звітує прес-служба ДСНС 30 червня.
Досі залишаються підтопленими:
- 19 населених пунктів;
- 147 будинків;
- фельдшерсько-акушерський пункт у Чернівецькій області;
- 545 підвалів;
- 982 присадибні ділянки.
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Крім того, зруйновані 150 км автодоріг, пошкоджені 214 мостів.
Сильні дощі викликали повені у Західній Україні.
Негода забрала життя трьох людей та завдала мільйонних збитків інфраструктурі чотирьох регіонів.
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду поставити під особистий контроль ліквідацію наслідків негоди, а також допомогти місцевим мешканцям відновити свої будинки.