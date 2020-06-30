Повінь у Західній Україні: підтопленими залишаються 19 населених пунктів

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки повені у Західній Україні, тривають роботи в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Про це звітує прес-служба ДСНС 30 червня.

Досі залишаються підтопленими:

19 населених пунктів;

147 будинків;

фельдшерсько-акушерський пункт у Чернівецькій області;

545 підвалів;

982 присадибні ділянки.

Читайте: Негода в Україні залишила без світла 35 населених пунктів

Крім того, зруйновані 150 км автодоріг, пошкоджені 214 мостів.

Сильні дощі викликали повені у Західній Україні.

Негода забрала життя трьох людей та завдала мільйонних збитків інфраструктурі чотирьох регіонів.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду поставити під особистий контроль ліквідацію наслідків негоди, а також допомогти місцевим мешканцям відновити свої будинки.