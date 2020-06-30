PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Негода в Україні залишила без світла 35 населених пунктів

Негода в Україні залишила без світла 35 населених пунктів у двох регіонах країни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС 30 червня.

Без світла залишилися:

  • 31 населений пункт – в Закарпатській області;
  • чотири населених пункти – у Волинській області.

Читайте: До 35° і зливи в кінці місяця: прогноз погоди на липень 2020

За інформацією рятувальників, над відновленням енергопостачання в цих населених пунктах працювали бригади обленерго.

У червні в Україні розбушувалася негода.

З 22 по 24 червня сильні дощі спровокували паводки в західних регіонах країни: в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

На вихідних – з 27 по 29 червня – негода в Україні перемістилася в східні області і вдарила по Маріуполю. Через сильні дощі в місті піднявся рівень води – він доходив до вікон маршруток.

Джерело: ДСНС

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх