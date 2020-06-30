Негода в Україні залишила без світла 35 населених пунктів у двох регіонах країни.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС 30 червня.
Без світла залишилися:
- 31 населений пункт – в Закарпатській області;
- чотири населених пункти – у Волинській області.
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За інформацією рятувальників, над відновленням енергопостачання в цих населених пунктах працювали бригади обленерго.
У червні в Україні розбушувалася негода.
З 22 по 24 червня сильні дощі спровокували паводки в західних регіонах країни: в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
На вихідних – з 27 по 29 червня – негода в Україні перемістилася в східні області і вдарила по Маріуполю. Через сильні дощі в місті піднявся рівень води – він доходив до вікон маршруток.