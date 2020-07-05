Вбивство Мамахіна Умарова в Відні - перші подробиці

Мамахіна Умарова застрелили у Відні, Австрія, в суботу, 4 липня. Він відомий своєю неодноразовою критикою в бік глави Чечні Рамзана Кадирова.

Біля торгового центру G3 близько 19.30 за місцевим часом невідомий вистрілив чоловікові в голову, від чого той помер.

Незабаром вбивцю вдалося затримати в місті Лінц, куди він поїхав на машині.

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За словами представника поліції Вальтера Шварценекера, вбитий мав російський паспорт, і він звертався за політичним притулком.

Чим відомий Мамахін Умаров

У соцмережах і численних інтерв’ю Умаров називав себе колишнім найманцем. Він заявляв про себе, як про екс-співробітника міністерства шаріатської державної безпеки сепаратистської республіки Ічкерія.

Мамахін Умаров також неодноразово розповідав про зв’язок російських спецслужб з замахами на політемігрантів і колишніх чеченських сепаратистів в Європі.

Окрім цього Умаров був затятим критиком Рамзана Кадирова і не раз негативно висловлювався в його сторону.

Джерело: Кавказ.Реалії, ORF

Фото: Скріншот з відео