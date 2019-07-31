У Чечні неповнолітнього Магомеда Ахматова змусили в прямому ефірі місцевого телеканалу вибачатися за критичні коментарі у соцмережах на адресу влади.

На чеченському телебаченні показали 46-хвилинний сюжет, в якому підліток плакав і вибачався за критику лідера Рамзана Кадирова.

Хлопця змусили сказати, що він писав про те, чого насправді немає:

– Я каюся, мене обманули в інтернеті. Я старатимусь, щоб більше такого не сталося. Я вибачаюся перед усім чеченським народом.

Це більше нагадувало суд, бо поряд сидів муфтій Чечні з папкою роздрукованих коментарів підлітка, мати і дядько виправдовувалися, а голос за кадром відверто знущався.

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Юний Магомед у коментарях у соцмережах звинувачував владу Чечні у віровідступництві та корупції. Його швидко знайшли силовики. Що тепер чекає на підлітка – невідомо.

Адвокат Антон Жаров вважає цей ефір булінгом підлітка.

– Це дуже схоже на те, коли вчителька змушує дитину з’їсти папірець перед усім класом… Магомед Ахматов – наймолодший з усіх, кому доводилося вибачатися за критику на адресу Рамзана Кадирова. Раніше героями подібних відео ставали жителі Чечні, блогери і навіть депутати, – розповів він.

До речі, після президентських виборів в Україні Рамзан Кадиров висловив невдоволення тим, що Володимир Зеленський планує повернути Донбас і Крим.