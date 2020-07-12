На одній із центральних вулиць Одеси загорівся триповерховий житловий будинок 1814 року будівництва.

За неофіційною версією, займання виникло у квартирі на останньому поверсі.

На місці події працюють понад 60 рятувальників ДСНС. Усіх жителів будинку за адресою Буніна, 35 було евакуйовано, серед постраждалих – один рятувальник.

Станом на 13.00 вдалося локалізувати вогонь, який встиг поширитися на 700 кв.м.

З мешканцями квартир, постраждалих від вогню, спілкуються психологи.

Також під час боротьби із полум’ям рятувальники ДСНС врятували кролика одного із мешканців будинку, про що повідомили на своїй сторінці у Facebook.

На початку липня в Одесі горів склад із папером: рятувальники прибули на місце події та загасили полум’я у складському приміщенні менш як за годину.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, причину займання з’ясовуватимуть правоохоронці міста.

Джерело: Думская, ДСНС

Фото: Думская