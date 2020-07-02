В Одесі сталася пожежа складській будівлі для зберігання паперових матеріалів.

Повідомлення про надзвичайну ситуацію рятувальники отримали о 12.18, за три хвилини пожежники виявили загоряння у складській будівлі для зберігання паперових матеріалів та почали її гасити.

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О 13.18 загоряння вдалося локалізувати. Наразі триває ліквідація пожежі.

Пожежа на фабриці у Запоріжжі

У Комунарському районі Запоріжжя загорівся один з цехів взуттєвої фабрики Міда.

Вогнем охопило останній поверх будівлі. Пожежа швидко поширилася на великій площі.Стовп чорного диму видно, навіть, з інших районів міста.