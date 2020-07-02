В Одесі сталася пожежа складській будівлі для зберігання паперових матеріалів.
Повідомлення про надзвичайну ситуацію рятувальники отримали о 12.18, за три хвилини пожежники виявили загоряння у складській будівлі для зберігання паперових матеріалів та почали її гасити.
Читайте: Пожежа у Білій Церкві: загорівся приватний медичний центр
О 13.18 загоряння вдалося локалізувати. Наразі триває ліквідація пожежі.
Пожежа на фабриці у Запоріжжі
У Комунарському районі Запоріжжя загорівся один з цехів взуттєвої фабрики Міда.
Вогнем охопило останній поверх будівлі. Пожежа швидко поширилася на великій площі.Стовп чорного диму видно, навіть, з інших районів міста.