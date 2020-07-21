Захоплення заручників і стрілянина в Луцьку - подробиці (ФОТО і ВІДЕО)

Вранці 21 липня 0 9.25 у луцьке відділення поліції надійшло повідомлення про замінування автобуса у центрі міста на Театральній площі.

За даними поліції, в автобусі перебуває близько 20 пасажирів. Зловмисник взяв їх у заручники та погрожує підірвати транспорт.

Штори автобусу закриті, одне з вікон розбито. Злочинець здійснив два постріли в бік правоохоронців, після чого зловмисник викинув із вікна автобуса гранату, яка на щастя не здетонувала.

Хто замінував автобус

45-річний терорист, який захопив заручників у центрі Луцька і погрожує їх підірвати, називає себе Максимом Плохим.

Однак справжнє ім’я чоловіка – Максим Кривош і він зареєстрований у місті Дубно. В 2005 році його засудили до 8,5 років ув’язнення з конфіскацією майна за бандитизм та вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Саме у в’язниці він написав книгу Філософія злочинця, яку тепер разом із вимогами цитує у соцмережах.

Чоловік сам зателефонував до поліції та повідомив про захоплення рейсового автобуса.

Він каже, що готовий звільнити усіх людей, якщо топ-чиновники, релігійні діячі та олігархи виконають його вимогу. У разі штурму він готовий підірвати автобус.

Вимоги терориста

Чоловік хоче, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в YouTube заяви про те, що саме вони – терористи в законі, а президент Зеленський повинен поширити посилання на фільм Земляни 2005 року.

Свої вимоги чоловік опублікував у соцмережі Twitter. Поліція встановила, що раніше він перебував на лікуванні у психіатричній лікарні.

Реакція влади на події у Луцьку

Президент України Володимир Зеленський взяв під особистий контроль перебіг подій у Луцьку. На місце інциденту прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Наразі введено поліцейську операцію Заручник, а СБУ ввела план Бумеранг. Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Працюють професіонали. Робимо все, щоб звільнити наших заручників. Зараз ведуться переговори з людиною, яка захопила заручників, тому не можу говорити про деталі, – зазначив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в ситуації із захопленням заручників в рейсовому автобусі в центрі Луцька головне це збереження життів людей.

У Луцьку на місці події працюють медики, правоохоронці та спецназ.

Що із заручниками

За даними поліції, у заручниках терориста перебуває близько 20 осіб, СБУ у свою чергу каже про 10 людей.

Терорист заявив, що в автобусі є діти і вагітні жінки. Одна із заручниць змогла зателефонувати подрузі та попросила знайти журналістів, які розповсюдять вимоги терориста.

– Вона подзвонила о 9.36 і попросила, щоб я знайшла будь-який телеканал, тому що вона в автобусі в заручниках, і він замінований. Почала плакати, а потім телефон вимкнувся, наша розмова тривала 33 секунди. Зараз з нею зв’язку немає, – розповіла подруга заручниці Ангеліна.

Чоловік самостійно телефонує родичам заручників та просить поширити у ЗМІ інформацію про його вимоги.

У зв’язку із захопленням заручників СБУ закликала жителів міста заради власної безпеки залишатися вдома або на робочих місцях.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення заручників у центрі Луцька.