У Кривому Розі засудили подружжя, яке знімало порно із трирічною донькою

У Кривому Розі суд виніс вирок подружжю, яке займалося виготовленням та продажем порно за участі своєї трирічної доньки.

– Протягом 2016-2018 років чоловік та жінка знімали відеоматеріали відверто порнографічного характеру, використовуючи для цього дівчинку 2013 року народження. Готові відео за гроші вони транслювали в Інтернеті, – йдеться у повідомленні.

Відео знімалися в орендованих квартирах у Кривому Розі та Полтаві, а для розповсюдження використувалися месенджери Telegram та Skype.

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Подружжя визнано винним у п’яти статтях – ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 152 (Зґвалтування), ст. 153 (Сексуальне насильство), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Згідно з рішенням суду, чоловіка та жінку засуджено до 12 років 6 місяців ув’язнення кожного.

Підсудні визнали вину у скоєних злочинах та розкаялися.

Знущання над тваринами у Запорізькій області

Поліція області затримала 24-річну дівчину, яка знімала порно та знущалася над тваринами, катуючи та вбиваючи їх.

Усі матеріали вона поширювала у забороненій в Україні соцмережі Вконтакте.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.