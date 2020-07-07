У Вінницькій області затримано 35-річного громадянина Австрії, який продавав у мережі фото та відео з дитячою порнографією.

Чоловік і його 22-річна дружина облаштували дитячу студію під виглядом модельного агентства. Там вони вели фото- і відеозйомку напівголих дітей. Після цього контент продавався на закритих сайтах для іноземців за криптовалюту, яку потім конвертували в гривню.

Пара займалася виготовленням і поширенням дитячого порно протягом трьох років.

Слідство встановило, що зйомки проводилися без згоди батьків.

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Під час обшуку були вилучені мобільні телефони, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації та інші речові докази.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до 12 років.

Поліція продовжує досудове розслідування.























На Вінниччині в дитячому модельному агентстві знімали порно для педофілів / 6 фотографий

Схожий випадок стався навесні. 26 травня на Волині, у Вінницькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях кіберполіція викрила зловмисників, які розбещували дітей та поширювали порноконтент у мережі.

Жертвами чотирьох педофілів стали вісім малолітніх дітей.

Під час обшуків у них вилучили близько 6 Тб дитячого порно.