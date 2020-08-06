В Кривом Роге осудили супругов, снимавших порно с трехлетней дочерью

В Кривом Роге суд вынес приговор супружеской паре, которая занималась изготовлением и продажей порно с участием своей трехлетней дочери.

— В течение 2016-2018 годов супруги снимали видеоматериалы откровенно порнографического характера, используя для этого девочку 2013 рождения. Готовые видео за деньги пара транслировала в Интернете, — говорится в сообщении.

Видео снимались в арендованных квартирах в Кривом Роге и Полтаве, а для распространения использовались мессенджеры Telegram и Skype.

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Супружеская пара признана виновной в пяти статьях — ст. 149 (Торговля людьми), ст. 152 (Изнасилование), ст. 153 (Сексуальное насилие), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Согласно решению суда, мужчину и женщину приговорили к 12 годам 6 месяцам заключения каждого.

Подсудимые признали вину в совершенных преступлениях и раскаялись.

Издевательство над животными в Запорожской области

Полиция области задержала 24-летнюю девушку, которая снимала порно и издевалась над животными, пытая и убивая их.

Все материалы она распространяла в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте.

Следователи открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.