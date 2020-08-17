Вночі 17 серпня авто KIA Cerato, на якому пересувалася знімальна група програми Схеми, підпалили.

Авто згоріло біля будинку водія, який перевозив журналістів та операторів.

Про це повідомив журналіст програми Схеми: корупція в деталях Михайло Ткач у Facebook.

Підпал машини, яка відновленню не підлягає, стався близько 1.00.

Раніше Ткач повідомив до поліції про те, що виявив у себе вдома ознаки встановлення прослуховуючого пристрою.

Поліція прийняла заяву журналіста і один раз оглянула місце подій, але без використання спеціальної техніки, розповів Ткач.

Розслідувач Схем знімав сюжети про порушення ПДР першими особами держави, переїзд президента України Володимира Зеленського на державну дачу, порушення правил карантину нардепами та бізнесменами тощо.

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Вночі невідомі спалили авто програми Схеми – журналіст / 4 фотографии

Підпалили авто Богдана

11 серпня у Києві невідомі підпалили електрокар Tesla екс-глави Офісу президента України Андрія Богдана.

Невідомі скоїли напад на авто, коли воно було припарковане на вулиці Юності в Дніпровському районі.

Внаслідок підпалу авто Богдана постраждали ще два авто.