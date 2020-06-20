У ніч на 20 червня в Харкові на проспекті Перемоги спалили авто відомого блогера і чемпіонки України з фітнес-бікіні Тетяни Коряк.

Однією з версій злочину може бути те, що вона підтримала свою подругу, якій зробили невдалу пластику грудей в одній з клінік.

Постраждала розповіла, що чоловік, який це зробив, втратив телефон. Його обгорілі речі знайшли недалеко від місця злочину. Також вона додала, що машина була застрахована, тому не сильно засмучена.

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– Подивилися відео з камер спостереження, і людина явно не вивчила в YouTube як правильно підпалити машину, – написала Коряк в Instagram.

Вогонь з підпаленої машини перекинувся на сусіднє авто.

За інформацією поліції, зловмисник вже затриманий. Ним виявився 32-річний місцевий житель. За злочин чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

За однією з версій, авто могли підпалити через скандал з пластичною операцією, яку зробили її подрузі.

Коряк останнім часом публічно підтримувала свою подругу Юлію Горську. Вони боролися з полтавською клінікою пластичної хірургії, де раніше їй спотворили груди.

Нещодавно у Львові вночі підпалили автомобіль журналістки Галини Терещук. Вона разом з чоловіком кинулася його гасити, але Mitsubishi згорів ущент ще до приїзду пожежників.