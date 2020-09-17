З’явилось перше відео з Андріївського узвозу, де пролунав вибух у ресторані Канапа.

За попередніми даними, постраждало двоє людей.

На місці події працює поліція, вибухотехніки та пожежна служба.

Вибух трапився у ресторані Канапа, що належить ресторатору Дмитру Борисову.

Вибух на Андріївському узвозі

У Києві на Андріївському узвозі прогримів вибух у ресторані.

За попередніми даними, вибухнули газові балони.

Джерело: informator.ua