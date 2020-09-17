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Факти / Надзвичайні події

У київському ресторані прогримів вибух, є постраждалі

У Києві на Андріївському узвозі прогримів вибух у ресторані.

За попередніми даними, вибухнули газові балони.

На місце події екстрені служби спочатку викликали через пожежу в підвальному приміщенні.

Читайте: Вибух на Андріївському узвозі у Києві: перше відео з місця

В результаті вибуху на Подолі госпіталізували двох чоловіків.

– Внаслідок вибуху постраждало двоє осіб.  На місці події працюють правоохоронці для встановлення усіх обставин та причин вибуху. Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Подільському управлінні столичної поліції, – заявили у столичній поліції.

На місці працюють вибухотехніки, рятувальники ДСНС і швидка допомога.

  • Вибух у Києві: в ресторані на Подолі є постраждалі
  • Вибух у Києві: в ресторані на Подолі є постраждалі
  • Вибух у Києві: в ресторані на Подолі є постраждалі
  • Вибух у Києві: в ресторані на Подолі є постраждалі
У київському ресторані прогримів вибух, є постраждалі / 2 фотографии

Аварія на газопроводі в Чабанах

Джерела: Інформатор, Нацполіція

Фото: Нацполіція

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