Вибух у Києві: в ресторані на Подолі є постраждалі

Вніч на 15 вересня в Чабанах під Києвом сталася аварія на газопроводі. Близько 00.10 15 вересня люди почули сильний гул.

Також багато місцевих жителів, які проживають поруч з епіцентром події, в мережі скаржилися на те, що складно дихати через сморід.