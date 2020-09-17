Вибух у Києві: в ресторані на Подолі є постраждалі

У Києві на Андріївському узвозі прогримів вибух у ресторані.
За попередніми даними, вибухнули газові балони.
На місце події екстрені служби спочатку викликали через пожежу в підвальному приміщенні.
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В результаті вибуху на Подолі госпіталізували двох чоловіків.
– Внаслідок вибуху постраждало двоє осіб. На місці події працюють правоохоронці для встановлення усіх обставин та причин вибуху. Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Подільському управлінні столичної поліції, – заявили у столичній поліції.
На місці працюють вибухотехніки, рятувальники ДСНС і швидка допомога.
Аварія на газопроводі в Чабанах
Вніч на 15 вересня в Чабанах під Києвом сталася аварія на газопроводі. Близько 00.10 15 вересня люди почули сильний гул.
Також багато місцевих жителів, які проживають поруч з епіцентром події, в мережі скаржилися на те, що складно дихати через сморід.