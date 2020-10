У Чилі учасники антиурядових протестів спалили найстарішу церкву столиці

У столиці Чилі Сантьяго мітингувальники спалили 144-річну дерев’яну церкву, коли відзначали річницю початку антиурядового руху.

У недільному мітингу взяли приблизно 25 тис людей.

Демонстрація спершу була мирною, але потім переросла у заворушення. Загинув один учасник протестів, постраждало 114 людей та поліцейських.

Мітинги переросли у грабежі та мародерство – мітингувальники палили машини та били вітрини магазинів. У ніч на 19 жовтня протестувальники спалили сторічну церкву Сан-Франциско-де-Борха. Неоготичний храм, який вважається духовним центром для місцевої поліції.

Thousands gather in Chile’s capital Santiago to mark the one-year anniversary of mass protests demanding constitutional reforms pic.twitter.com/OzURISjCxB

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 19, 2020