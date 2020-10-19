У Чилі учасники антиурядових протестів спалили найстарішу церкву столиці

У столиці Чилі Сантьяго мітингувальники спалили 144-річну дерев’яну церкву, коли відзначали річницю початку антиурядового руху.

У недільному мітингу взяли приблизно 25 тис людей.

Демонстрація спершу була мирною, але потім переросла у заворушення. Загинув один учасник протестів, постраждало 114 людей та поліцейських.

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Мітинги переросли у грабежі та мародерство – мітингувальники палили машини та били вітрини магазинів. У ніч на 19 жовтня протестувальники спалили сторічну церкву Сан-Франциско-де-Борха. Неоготичний храм, який вважається духовним центром для місцевої поліції.

Thousands gather in Chile’s capital Santiago to mark the one-year anniversary of mass protests demanding constitutional reforms pic.twitter.com/OzURISjCxB — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 19, 2020

Зранку 19 жовтня мітингувальники спалили храм Сантьяго — один з найстаріших католицьких соборів столиці. Охоплені вогнем купол і шпиль впали на землю.

Spalono ogromny kościół w Santiago w Chile podczas antyrządowych zamieszek. pic.twitter.com/PpPBoYyjEq — Magmagmag (@Magmag77711777) October 19, 2020

Для розгону протестів силовики використовували водомети й сльозогінний газ.

Мітинги у Франції

18 жовтня у Франції пройшли масові мітинги через вбивство учителя історії Самюеля Паті. За даними поліції, його вбили за те, що показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

На вулиці вийшли тисячі людей. Акції пройшли у Парижі, Марселі, Страсбургу, Ліоні та інших містах.

Вчителю відтяли голову 17 жовтня.

Джерело: TRT World Now