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Факти / Надзвичайні події
Андрій Жигайло |

Виявили 8 лабораторій та 40 кг наркотиків – силовики викрили групу наркоторговців

Мешканці Чернігівщини упродовж тривалого часу керували нарколабораторіями у різних областях України.

За керівництва Офісу генпрокурора силовики провели 70 одночасних обшуків і вилучили наркотики PVP, метамфетамін та канабіс, загально масою близько 40 кг.

Крім того, вилучено засоби для здійснення безперервної роботи 8 нарколабораторій, а саме – посуд, реактиви, прекурсори для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, понад 50 спеціально пристосованих бочок.

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  • Силовики викрили групу наркоторговців в Україні
  • Силовики викрили групу наркоторговців в Україні
  • Силовики викрили групу наркоторговців в Україні
  • Силовики викрили групу наркоторговців в Україні
  • Силовики викрили групу наркоторговців в Україні
  • Силовики викрили групу наркоторговців в Україні
  • Силовики викрили групу наркоторговців в Україні
  • Силовики викрили групу наркоторговців в Україні
  • Силовики викрили групу наркоторговців в Україні
  • Силовики викрили групу наркоторговців в Україні
Виявили 8 лабораторій та 40 кг наркотиків – силовики викрили групу наркоторговців / 5 фотографий

Затримано 3 особи, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викрито організовану злочинну групу прокурорами спільно зі слідчими Нацполіції України.

Наркотики в Україні

У Донецькій області чоловік вирощував коноплі та марихуану і планував далі їх продавати. Навесні він купив насіння в інтернеті та виростив його на присадибній ділянці.

Правоохоронці вилучили у 38-річного жителя висушені кущі коноплі та шишки марихуани вартістю близко 1 млн грн.

Чоловік планував продати їх на чорному ринку наркозалежним.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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