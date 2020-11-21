У Донецькій області чоловік вирощував коноплі та марихуану і планував далі їх продавати. Навесні він купив насіння в інтернеті у виростив їх на присадибній ділянці.

Правоохоронці вилучили у 38-річного жителя висушені кущі коноплі та шишки марихуани вартістю близко 1 млн грн.

Чоловік планував продати їх на чорному ринку наркозалежним.















Коноплі та шишки марихуани: на Донеччині у чоловіка вилучили наркотики на 1 млн грн / 4 фотографии

За фактом незаконного виробництва, зберігання та збуту наркотичних засобів відкрили кримінальне провадження.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Контрабанда в Одесі

В Одесі Служба безпеки України та прикордонники знайшли контрабанду партії південноамериканського кокаїну. Вони виявили наркотичну речовину у вантажі з бананами на кораблі.

Вартість контрабанди становить майже $4 млн за тіньовими розцінками.