На Донеччині у чоловіка вилучили наркотики на 1 млн грн

У Донецькій області чоловік вирощував коноплі та марихуану і планував далі їх продавати. Навесні він купив насіння в інтернеті у виростив їх на присадибній ділянці.
Правоохоронці вилучили у 38-річного жителя висушені кущі коноплі та шишки марихуани вартістю близко 1 млн грн.
Чоловік планував продати їх на чорному ринку наркозалежним.
За фактом незаконного виробництва, зберігання та збуту наркотичних засобів відкрили кримінальне провадження.
Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Контрабанда в Одесі
В Одесі Служба безпеки України та прикордонники знайшли контрабанду партії південноамериканського кокаїну. Вони виявили наркотичну речовину у вантажі з бананами на кораблі.
Вартість контрабанди становить майже $4 млн за тіньовими розцінками.