В Одеській області поліція у трьох жителів вилучила наркотики і психотропи на понад 1 млн грн.

Раніше судимий 41-річний одесит організував продаж марихуани в Одесі. Під час обшуку правоохоронці виявили коробки та пакети з марихуаною.

А от 33-річна мешканка Біляївського району вирощувала рослини коноплі, а також постачала, виготовляла, зберігала та збувала оптом вже готову марихуану. Крім того, на її присадибній ділянці правоохоронці виявили теплицю, яку жінка використовувала для культивування нарковмісних рослин і вилучили близько трьох кілограмів марихуани, яка зберігалась у банках та мішках.

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Ще одного торговця марихуаною поліцейські також виявили на території Біляївського району. 34-річний чоловік пропонував наркозалежним амфетамін та іншні наркотики. У його будинку працівники поліції виявили уже розфасований психотроп та коробки з марихуаною.















Вилучили товар на понад 1 млн грн: на Одещині викрили збувачів наркотиків / 4 фотографии

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин у наркозбувачів за цінами чорного ринку становить понад 1 млн грн.

Слідчі почали досудове розслідування за ч. 1 ст. 307 КК України. Фігурантам загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

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Напередодні в Одесі Служба безпеки України та прикордонники знайшли контрабанду партії південноамериканського кокаїну. Вони виявили наркотичну речовину у вантажі з бананами на кораблі.

За даними СБУ, вартість контрабанди становить майже $4 млн.