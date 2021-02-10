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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Швидка не доїхала через замети: на Львівщині хвору з інфарктом везли на санях

У Львівській області через снігові замети медикам довелося перевозити хвору пацієнтку на санях. У жінки діагностували інфаркт, однак через велику кількість снігу карета швидкої не змогла доїхати до її будинку.

Швидка не доїхала через замети: на Львівщині хвору з інфарктом везли на санях

На виклик першою прибула фельдшер Галина, саме вона виявила у хворої інфаркт. Після цього вона звернулася за допомогою колег – лікар і фельдшер не зволікали і транспортували пацієнтку до автівки на санях.

Інцидент трапився в одному з сіл Жовківського району. 

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10 січня через погіршення погодних умов 62 населених пункти залишилися без світла. Відключення енергопостачання відбулося у містах і селах п’яти областей України.

Сильні снігопади стали наслідком обмеження руху на автомобільних дорогах семи областей.

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