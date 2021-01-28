У селищі Чайки Київської області 28 січня близько 15.00 сталася трагедія. З вікна на 15-му поверсі однієї з багатоповерхівок випав 10-річний хлопчик.

Лікарі швидкої, які прибули на виклик, констатували смерть дитини.

Поліція встановила, що він жив у приватному будинку. Тому вони тепер з’ясовують, як хлопчик потрапив до багатоповерхівки.

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Правоохоронці також шукають свідків трагедії для встановлення усіх обставин.

Наприкінці 2020 року схожий випадок стався у Чернівцях, де з вікна п’ятого поверху випав 10-річний хлопчик.

Дитина зазнала численних травм, але, на щастя, вижила. Як так сталося, що вона випала з вікна, та де в той час були батьки, наразі встановлює поліція.