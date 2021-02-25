В Одесі вранці 25 лютого сталася пожежа у багатоквартирному будинку.

За даними ДСНС, о 05.52 надійшло повідомлення про слабкий запах диму у п’ятиповерховому житловому будинку на проспекті Небесної Сотні, 19 у Приморському районі.

Після прибуття рятувальників було встановлено, що відбулося загоряння домашнього майна у 3-х кімнатній квартирі на другому поверсі житлового будинку.

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О 06.15 пожежа була локалізована на площі 20 метрів квадратних та о 06.35 – ліквідована.

Під час гасіння пожежні виявлено тіла двох загиблих осіб 1964 та 1934 років народження. За попередніми даними, загоряння у квартирі відбулося внаслідок необережного поводження господаря з вогнем.







У житловому будинку Одеси сталася пожежа, двоє людей загинули / 2 фотографии

Пожежа у Києві на ДВРЗ

23 лютого у Києві сталася масштабна пожежа у районі ДВРЗ. Загорівся дах будівлі. Рятувальники оперативно прибули на місце події на розпочали гасіння.

Про жертв чи постраждалих в результаті пожежі інформації немає.