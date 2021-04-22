Служба безпеки України оголосила про затримання агента ФСБ Росії в Житомирській області. Ним виявився місцевий житель, який збирав розвідувальні дані про військові частини регіону за гроші.

За завданням російських кураторів він повинен був провести фільмування двох військових об’єктів, зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, а також встановити місця проживання військовослужбовців.

Зокрема, зловмисник підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Він повинен був передавати інформацію за відпрацьованими електронними каналами.

Під час обшуків за місцем проживання агента силовики вилучили засоби зв’язку з представниками ФСБ.

Чоловік визнав факт співпраці з російською спецслужбою і зараз дає свідчення. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Йому загрожує від 12 до 15 років в’язниці. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

Викриття агента ФСБ

У лютому в Луганській області затримали завербованого ФСБ українця, який повинен був передавати секретну інформацію в оборонній сфері, а саме – даних про збиття безпілотників.

Затримання відбулося під час передачі імітованих документів, які він повинен був отримати за хабар.