Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: фігурантам обрали запобіжний захід

Фігурантам справи авіакатастрофи військового Ан-26 обрали запобіжний захід.

Печерський суд Києва відпустив під нічний домашній арешт колишнього в.о. начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського.

Аналогічне рішення суддя ухвалив і щодо двох військових, причетних до катастрофи: заступника командира військової частини у Чугуєві та заступника командира з льотної підготовки.

Зазначається, що загалом у справі — шестеро підозрюваних. Розслідування триває.

Авіакатастрофа Ан-26

Жахлива авіакатастрофа під Харковом відбулася 25 вересня минулого року.

Військово-транспортний літак Ан-26 впав під Чугуєвом: на борту перебувало 20 курсантів ХНУ Повітряних сил та 7 членів екіпажу. Вижила лише одна людина – курсант В’ячеслав Золочевський.

Літак здійснював плановий навчальний політ. За фактом катастрофи відкрили кримінальне провадження за ст. 416 (Порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки) КК України.

Підозри трьом фігурантам справи ДБР оголосило вже в грудні. Один із них, Олександр Турінський, оскаржує звільнення з посади начальника ХНУПС.

Джерело: Суспільне