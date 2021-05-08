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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У французьких Альпах під лавинами загинули семеро людей

Лавина

У суботу, 8 травня, на сході Франції внаслідок сходження двох лавин загинули семеро туристів.

За даними префектури Савойї, перша лавина зійшла вранці у районі перевалу Галіб’є.

Вона накрила дві групи туристів. Чотири людини загинули, врятуватися вдалося лише одній.

Друга лавина зійшла близько 14.00 в Мон-Пурра. Жертвами стали три людини.

Місцева влада попереджала про високий ризик лавинної небезпеки через підвищення температури.

З початку тижня в Альпах вже загинули п’ятеро людей.

 

 

Загибель екс-банкіра в Альпах

У січні на гірськолижному курорті Шнальсталь в Італії через лавину загинув колишній президент банку Raiffeisen Landesbank Міхаель Грюнер разом з дружиною Монікою Ґампер.

Грюнер був досвідченим лижником. В останні роки він піднімався на гімалайські вершини.

Фото: Dreamstime

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