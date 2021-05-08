У суботу, 8 травня, на сході Франції внаслідок сходження двох лавин загинули семеро туристів.

За даними префектури Савойї, перша лавина зійшла вранці у районі перевалу Галіб’є.

Вона накрила дві групи туристів. Чотири людини загинули, врятуватися вдалося лише одній.

Друга лавина зійшла близько 14.00 в Мон-Пурра. Жертвами стали три людини.

Місцева влада попереджала про високий ризик лавинної небезпеки через підвищення температури.

З початку тижня в Альпах вже загинули п’ятеро людей.

Quatre personnes sont décédées dans une avalanche ce samedi au Galibier en #Savoie. Les recherches se poursuivent actuellement, le @Prefet73 est sur place. Il appelle à la plus grande prudence en montagne : le redoux actuel favorise le déclenchement d’avalanches. pic.twitter.com/4b3OuEW59K — Préfet de la Savoie (@Prefet73) May 8, 2021

Une deuxième avalanche en #Savoie survenue à 14 h au Mont Pourri a provoqué la mort de trois personnes. Les recherches sont levées. Le préfet Pascal Bolot réitère ses appels à la plus grande prudence en montagne : dimanche les conditions seront également propices aux avalanches. pic.twitter.com/ix1oaMKJSV — Préfet de la Savoie (@Prefet73) May 8, 2021

Загибель екс-банкіра в Альпах

У січні на гірськолижному курорті Шнальсталь в Італії через лавину загинув колишній президент банку Raiffeisen Landesbank Міхаель Грюнер разом з дружиною Монікою Ґампер.

Грюнер був досвідченим лижником. В останні роки він піднімався на гімалайські вершини.