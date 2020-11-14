Унікальна знахідка на Хортиці віком близько 2,5 тис. років – археологи заповідника виявили на території острова поховання скіфського воїна.

Скелет знайшли у земляній катакомбі на триметровій глибині, вхід було завалено гранітними валунами. Так скіфи захищали поховання від грабіжників.

Зріст воїна – близько 1,8 м, тобто за давніми мірками він був гігантом.

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Поряд знайшли також залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу.

А над самим похованням був кромлех – коло із гранітних каменів. Це символ сонця, який відомий в культурах багатьох давніх народів.















На Хортиці знайшли могилу скіфського воїна, якій 2,5 тис. років / 4 фотографии

Археологи кажуть, що 20 років тому на цьому місці вже знаходили цікаві скіфські поховання і жертовники, тобто на Хортиці колись було скіфське городище, повз яке проходили переправи та торгівля із грецькими купцями.

Унікальна знахідка в Житомирській області

Наприкінці серпня 2020 року в Житомирській області чоловік випадково знайшов 32 срібні монети часів Володимира Великого.

Знайдені монети датовані XI століттям і карбувалися винятково для тодішньої княжої верхівки.

Джерело: Національний заповідник Хортиця

Фото: Національний заповідник Хортиця