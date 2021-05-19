Співробітники СБУ викрили чиновника, який допомагав безперешкодно доставляти в Україну автомобілі на іноземній реєстрації в режимі тимчасового ввезення до одного року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону.

– За грошову винагороду посадовець допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі на іноземній реєстрації. Усе це – в режимі тимчасового ввезення до одного року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону, – заявили в СБУ.

За схемою зловмисники отримували $600-$3 тис. хабаря за один транспортний засіб, чим завдавали шкоди державним інтересам.

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після отримання ним чергової частини неправомірної вигоди в розмірі $3 тис.

– Загальна сума документованої неправомірної вигоди становить $4,2 тис., – повідомили у СБУ.

Правоохоронці проводять слідчі дії за робочими й домашніми адресами фігурантів протиправної схеми і перевіряють на причетність до неї співробітників Держмитслужби.

Читайте Кабмін відклав введення штрафів за євробляхи до 1 січня 2020

В Україні з 15 травня набере чинності закон про розмитнення так званих євроблях, який підписав президент Володимир Зеленський.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ