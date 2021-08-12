Мільйонні збитки: розкрито злочинну схему імпорту палива для реактивних двигунів

Національна поліція України припинила незаконний імпорт авіаційного палива для реактивних двигунів.

Злочинною схемою користувалися комерційні структури, а також митники та представники банківських установ.

За версією слідства, до України ввозили паливо за заниженою у 10 разів ставкою акцизного податку.

– Для отримання знижки комерційні структури за сприяння посадових осіб банківських установ підробляли та надалі використовували підроблені векселі, оплата за якими нібито була гарантована банківськими установами, – повідомила Нацполіція.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники подавали зазначені документи у податкову службу, а для підтвердження того, що паливо використовувалося для реактивних двигунів, учасники схеми проводили фіктивні операції.

За такою схемою в період з 2019 до 2020 року до України було ввезено понад восьми тис. тонн палива за заниженою ціною, внаслідок чого до держбюджету не надходило як мінімум 51 млн гривень.

Перевірка за фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України проводиться в шістьох областях України. Посадовим особам, які брали участь у злочинній схемі, загрожує до шести років в’язниці.