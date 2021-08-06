Українці організовували відпочинок для бойовиків і військових РФ в Криму

Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, в якій перебували жителі Дніпра і Київської області. Вони організовували відпочинок для бойовиків і військовослужбовців Росії в окупованому Криму.

Українці відправляли бойовиків і військовослужбовців на лікування та оздоровлення в санаторії в окуповане місто Саки.

– Отримані від злочинної діяльності гроші вони переправляли в Україну, а потім за допомогою конвертаційних центрів знімали готівку та легалізували шляхом проведення фінансових операцій з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з використанням фінансових і страхових компаній, – повідомили у відомстві.

Під час обшуків в Києві силовики вилучили документацію, печатки, штампи, відбитки, електронні файли з листуванням зі спільниками з окупованого Криму, а також інші предмети, що підтверджують їх протиправну діяльність.

До складу угруповання входив 37-річний уродженець Дніпра і його спільниці з Київської області. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ст. 220-2 (Фальсифікація фінансових документів і звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) КК України.

Організовували відпочинок для бойовиків в Криму: СБУ викрила злочинне угруповання / 3 фотографии

Силовики шукають інших учасників незаконної діяльності. Триває досудове розслідування.