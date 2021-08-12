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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Миллионные убытки: раскрыта преступная схема импорта топлива для реактивных двигателей

незаконний імпорт авіаційного палива

Национальная полиция Украины пресекла незаконный импорт авиационного топлива для реактивных двигателей.

Преступной схемой пользовались коммерческие структуры, а также таможенники и представители банковских учреждений.

По версии следствия, в Украину ввозили топливо по заниженной в 10 раз ставке акцизного налога.

— Для получения скидки коммерческие структуры при содействии должностных лиц из банковских учреждений подделывали и в дальнейшем использовали поддельные векселя, оплата по которым якобы была гарантирована банковскими учреждениями, – сообщила Нацполиция.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники подавали указанные документы в налоговую службу, а для подтверждения того, что топливо использовалось для реактивных двигателей, участники схемы проводили фиктивные операции.

По такой схеме в период с 2019 по 2020 год в Украину было ввезено свыше восьми тыс. тонн топлива по заниженной цене, в результате чего в госбюджет не поступило как минимум 51 млн гривен.

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Проверка по факту уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины проводится в шести областях Украины. Должностным лицам, участвовавшим в преступной схеме, грозит до шести лет тюрьмы.

Миллионные убытки: раскрыта преступная схема импорта топлива для реактивных двигателей
Миллионные убытки: раскрыта преступная схема импорта топлива для реактивных двигателей
Миллионные убытки: раскрыта преступная схема импорта топлива для реактивных двигателей
Миллионные убытки: раскрыта преступная схема импорта топлива для реактивных двигателей
Миллионные убытки: раскрыта преступная схема импорта топлива для реактивных двигателей
Миллионные убытки: раскрыта преступная схема импорта топлива для реактивных двигателей
Миллионные убытки: раскрыта преступная схема импорта топлива для реактивных двигателей / 3 фотографии

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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