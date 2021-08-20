У Херсоні впав найбільший флагшток в області, який встановлювали до Дня прапора 23 серпня на набережній парку Слави.

За словами заступника голови Херсонської ОДА Едуарда Науменка, завдяки дотриманню всіх норм і правил безпеки жодна людина не постраждала.

Причиною падіння 70-метрового флагштока стало обірвання стропи.

– Стропа була новою, придбаною спеціально для монтажу компанією, яка повинна була його встановити. Зараз проблему усувають. На місце виїхали представники обласної державної адміністрації для з’ясування причин інциденту, – пояснює Едуард Науменко.

70-метровий флагшток виготовила сертифікована компанія. Вона ж залучила іншу компанію, яка займається встановленням.

Як запевняє заступник голови ОДА, під час реалізації об’єкту були враховані всі будівельні норми та дотримані технічні вимоги.

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На виготовлення флагштоку бюджетні кошти не виділялися.

Джерело: Едуард Науменко

Фото: Едуард Науменко