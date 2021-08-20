У Херсоні впав найбільший флагшток в області, який встановлювали до Дня прапора 23 серпня на набережній парку Слави.
За словами заступника голови Херсонської ОДА Едуарда Науменка, завдяки дотриманню всіх норм і правил безпеки жодна людина не постраждала.
Причиною падіння 70-метрового флагштока стало обірвання стропи.
– Стропа була новою, придбаною спеціально для монтажу компанією, яка повинна була його встановити. Зараз проблему усувають. На місце виїхали представники обласної державної адміністрації для з’ясування причин інциденту, – пояснює Едуард Науменко.
70-метровий флагшток виготовила сертифікована компанія. Вона ж залучила іншу компанію, яка займається встановленням.
Як запевняє заступник голови ОДА, під час реалізації об’єкту були враховані всі будівельні норми та дотримані технічні вимоги.
На виготовлення флагштоку бюджетні кошти не виділялися.
Джерело: Едуард Науменко
Фото: Едуард Науменко