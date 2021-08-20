В Херсоне упал самый большой флагшток в области, который устанавливали ко Дню флага 23 августа на набережной Парка Славы.
По словам заместителя председателя Херсонской ОГА Эдуарда Науменко, благодаря соблюдению всех норм и правил безопасности ни один человек не пострадал.
В сети сообщают, что упал флагшток на автомобиль Lexus, который впоследствии убрали с места происшествия правоохранители.
Причиной падения 70-метрового флагштока стало оборвание стропы.
– Стропа была новой, приобретенной специально для монтажа компанией, которая должна была его установить. Сейчас проблему устраняют. На место выехали представители областной государственной администрации для выяснения причин инцидента, – объясняет Эдуард Науменко.
70-метровый флагшток изготовила сертифицированная компания. Она же привлекла другую компанию, которая занимается установкой.
Как уверяет заместитель главы ОГА, во время реализации объекта были учтены все строительные нормы и соблюдены технические требования.
На изготовление флагштока бюджетные средства не выделялись.
Джерело: Эдуард Науменко