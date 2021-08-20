В Херсоне упал самый большой флагшток в области, который устанавливали ко Дню флага 23 августа на набережной Парка Славы.

По словам заместителя председателя Херсонской ОГА Эдуарда Науменко, благодаря соблюдению всех норм и правил безопасности ни один человек не пострадал.

В сети сообщают, что упал флагшток на автомобиль Lexus, который впоследствии убрали с места происшествия правоохранители.

Причиной падения 70-метрового флагштока стало оборвание стропы.

– Стропа была новой, приобретенной специально для монтажа компанией, которая должна была его установить. Сейчас проблему устраняют. На место выехали представители областной государственной администрации для выяснения причин инцидента, – объясняет Эдуард Науменко.

70-метровый флагшток изготовила сертифицированная компания. Она же привлекла другую компанию, которая занимается установкой.

В Херсоне упал 70-метровый флагшток / 3 фотографии

Как уверяет заместитель главы ОГА, во время реализации объекта были учтены все строительные нормы и соблюдены технические требования.

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На изготовление флагштока бюджетные средства не выделялись.

Джерело: Эдуард Науменко

Фото: Эдуард Науменко, Сергей Коршунов, KHERSON.net.ua