В Україні злочинна група утримувала 120 осіб у трудовому рабстві. Людей змушували працювати щодня по 12-16 годин та нікуди не відпускали їх.

Зловмисники на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси підшуковували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання.

Вони пропонували їм роботу, пов’язану з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції на Дніпропетровщині.

За таку роботу шахраї обіцяли зарплату від 3 до 4 тис. грн щомісця, а також безкоштовне житло та триразове харчування.

Завербованих людей, які погоджувались, на мікроавтобусах доставляли на територію агрофірми у Дніпропетровській області.

Там їх розселяли у напіврозвалені будинки із абсолютно відсутніми умовами для проживання.

Щодня людей залучали до роботи у виробничо-складських приміщеннях агрофірми, а у сезон – на полях для збору урожаю.

Працювати змушували по 12-16 годин на добу. А обіцяну зарплату потерпілі так і не отримували.

Увесь їхній так званий заробіток обмежувався неякісним харчуванням 2-3 рази на добу та алкоголем.

За цими людьми на території їхнього проживання постійно наглядали так звані бригадири. Вони контролювали підйом та направлення на роботу.

Також вони обмежували потерпілих у пересуванні після повернення з робіт, принижували і застосовували психологічний тиск.

Якщо люди намагалися самовільно залишити територію бараків, то зловмисники погрожували застосуванням сили, а у деяких випадках – били.

Окрім цього, обманним шляхом відбирали у потерпілих мобільні телефони та паспорта.

Через відсутність документів, засобів зв’язку та грошей робітники змушені були залишатися на агрофірмі та працювати.

Нині правоохоронці вже провели 18 обшуків, у тому числі на агропідприємстві, у будинках, де утримували людей, а також у автомобілях зловмисників.

На момент обшуків на території агрофірми у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, яких вже визволили.

П’ятьох фігурантів затримали. Серед них вербувальники та бригадири.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Джерело: Прокуратура

Фото: Прокуратура