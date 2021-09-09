В Украине преступная группа удерживала 120 человек в трудовом рабстве. Людей заставляли работать ежедневно по 12-16 часов и никуда не отпускали их.

Злоумышленники на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы подыскивали граждан, находящихся в сложных жизненных условиях и не имевших постоянного места жительства.

Они предлагали им работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции в Днепропетровской области.

За такую ​​работу мошенники обещали зарплату от 3 до 4 тыс. грн ежемесячно, а также бесплатное жилье и трехразовое питание.

Завербованных людей, которые соглашались, на микроавтобусах доставляли на территорию агрофирмы в Днепропетровской области.

Там их расселяли в полуразвалившиеся дома без нормальных условий для проживания.

Ежедневно людей привлекали к работе в производственно-складских помещениях агрофирмы, а в сезон — на полях для сбора урожая.

Работать заставляли по 12-16 часов в сутки. А обещанную зарплату пострадавшие не получали.

Весь их так называемый заработок ограничивался некачественным питанием 2-3 раза в сутки и алкоголем.

За этими людьми на территории их проживания постоянно присматривали так называемые бригадиры. Они контролировали подъем и направление на работу.

Также они ограничивали пострадавших в передвижении по возвращении с работ, унижали и применяли психологическое давление.

Если люди пытались самовольно покинуть территорию бараков, то злоумышленники угрожали применением силы, а в некоторых случаях били.

Кроме этого, злоумышленники обманным путем отбирали у пострадавших мобильные телефоны и паспорта.

Из-за отсутствия документов, средств связи и денег работники вынуждены были оставаться на агрофирме и работать.

Сейчас правоохранители уже провели 18 обысков, в том числе на агропредприятии, в домах, где удерживали людей, а также в автомобилях злоумышленников.

На момент обысков на территории агрофирмы в трудовом рабстве находилось 120 человек, которых уже освободили.

Пять фигурантов задержали. Среди них вербовщики и бригадиры.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Источник: Прокуратура

Фото: Прокуратура