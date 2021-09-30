На Одещині чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці: поліція оголосила спецоперацію

У Одеській області чоловік влаштував стрілянину прямо на вулиці села. Під час перемовин з поліцейськими, які приїхали на місце події, він кілька разів вистрілив у їхній бік.

Інцидент стався вдень 30 вересня в одному з населених пунктів Подільського району. Місцевий житель влаштував стрілянину з обрізу мисливської рушниці.

На місце події одразу виїхало керівництво Головного управління Нацполіціі в Одеській області і спецпризначенці.

Під час переговорів з правоохоронцям зловмисник кілька разів вистрілив в їхній бік і пошкодив автомобіль одного з поліцейських. Водночас силовики відкрили вогонь у відповідь.

Тоді ж чоловік зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. Потім він знову вийшов на вулицю і вже озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, в якому живе жінка з дітьми.

Тож правоохоронці вирішили ввести спецоперацію Грім завдяки якій співробітники поліції знешкодили зловмисника. Постраждалих внаслідок стрілянини немає.