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Анастасія Рогожінська |

На Одещині чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці: поліція оголосила спецоперацію

На Одещині чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці: поліція оголосила спецоперацію

У Одеській області чоловік влаштував стрілянину прямо на вулиці села. Під час перемовин з поліцейськими, які приїхали на місце події, він кілька разів вистрілив у їхній бік.

Інцидент стався вдень 30 вересня в одному з населених пунктів Подільського району. Місцевий житель влаштував стрілянину з обрізу мисливської рушниці.

На місце події одразу виїхало керівництво Головного управління Нацполіціі в Одеській області і спецпризначенці.

Під час переговорів з правоохоронцям зловмисник кілька разів вистрілив в їхній бік і пошкодив автомобіль одного з поліцейських. Водночас силовики відкрили вогонь у відповідь.

Тоді ж чоловік зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. Потім він знову вийшов на вулицю і вже озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, в якому живе жінка з дітьми.

Тож правоохоронці вирішили ввести спецоперацію Грім завдяки якій співробітники поліції знешкодили зловмисника. Постраждалих внаслідок стрілянини немає.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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