Пожежа в Києві: подробиці пожежі на Позняках

У Києві на Позняках сталася сильна пожежа, унаслідок якої згоріли автомобілі на вулиці Вишняківська, 13-Б.

Про це повідомляє журналіст Фактів ICTV. У Державній службі з надзвичайних ситуацій у місті Києві підтвердили факт пожежі та розповіли деталі події.

Рятувальники з’ясували, що вогонь спалахнув у дворі 14-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Hyundai. Полум’я розповсюдилося на поруч припарковані авто Opel, Volvo та Peugeot.

Вогнеборці змогли локалізувати пожежу вночі (близько 3.42), а ще через три хвилини повністю ліквідувати. За даними ДСНС, згоріли чотири транспортні засоби.

Зокрема, автомобілі Opel, Hyundai, Peugeot згоріли повністю, у машині Volvo пошкоджена водійська сторона транспортного засобу та заднє скло.

Для ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників з особового складу, три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

На щастя, постраждалих чи загиблих немає. Наразі фахівці з’ясовують можливі причини виникнення пожежі.