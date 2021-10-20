Пожежа у Києві: подробиці пожежі у Дарницькому районі

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Юлія Захарченко |

Дізнався про пожежу та побіг рятувати дітей: у Києві під час пожежі загинув чоловік

Дізнався про пожежу та побіг рятувати дітей: у Києві під час пожежі загинув чоловік

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Вогонь спалахнув в одній із квартир на третьому поверсі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, полум’я з двокімнатної квартири поширилося на загальний коридор у будинку за адресою вулиця Харченка, 21.

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Через це з’явилася загроза для здоров’я та життя місцевих мешканців. Вогнеборці евакуювали двох дітей з п’ятого поверху за допомогою автодрабини та ще сімох осіб зі всього будинку, серед яких була матір з малюком.

Під час ліквідації пожежі рятувальники у загальному коридорі на третьому поверсі знайшли непритомного чоловіка. Його винесли на свіже повітря та передали медикам швидкої допомоги, проте бригаді не вдалося його врятувати.

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За словами дружини загиблого чоловіка, він дізнався про пожежу та побіг до квартири, щоб врятувати своїх дітей. Малюки перебували в цей час у квартирі на п’ятому поверсі. Однак громадянин так і не дістався до житла.

Вогонь вдалося локалізувати через годину після спалаху на площі близько 60 кв. м, а ліквідувати – ще через 24 хвилини.

Загалом залучили 15 працівників ДСНС, чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Наразі правоохоронці з’ясовують можливі причини виникнення пожежі.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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