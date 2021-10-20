Пожежа у Києві: подробиці пожежі у Дарницькому районі

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Вогонь спалахнув в одній із квартир на третьому поверсі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, полум’я з двокімнатної квартири поширилося на загальний коридор у будинку за адресою вулиця Харченка, 21.

Через це з’явилася загроза для здоров’я та життя місцевих мешканців. Вогнеборці евакуювали двох дітей з п’ятого поверху за допомогою автодрабини та ще сімох осіб зі всього будинку, серед яких була матір з малюком.

Під час ліквідації пожежі рятувальники у загальному коридорі на третьому поверсі знайшли непритомного чоловіка. Його винесли на свіже повітря та передали медикам швидкої допомоги, проте бригаді не вдалося його врятувати.

За словами дружини загиблого чоловіка, він дізнався про пожежу та побіг до квартири, щоб врятувати своїх дітей. Малюки перебували в цей час у квартирі на п’ятому поверсі. Однак громадянин так і не дістався до житла.

Вогонь вдалося локалізувати через годину після спалаху на площі близько 60 кв. м, а ліквідувати – ще через 24 хвилини.

Загалом залучили 15 працівників ДСНС, чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Наразі правоохоронці з’ясовують можливі причини виникнення пожежі.