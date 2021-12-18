Вдавав, що спить: у Кривому Розі п’яний прокурор на Lexus влетів у зупинку

Ввечері 17 грудня у Кривому Розі сталася ДТП за участю прокурора. Чоловік за кермом Lexus із одеськими номерами на повній швидкості влетів у зупинку громадського транспорту.

Інцидент стався на вулиці Купріна. В момент ДТП поблизу зупинки людей не було, тому обійшлося без постраждалих.

Як з’ясувалося, винуватцем аварії став заступник начальника відділу спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону Вадим Лапоха.

У військовій прокуратурі вже розпочали службове розслідування.

– 18 грудня 2021 року нами призначено власне службове розслідування з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин цієї події. Ми заявляємо про нетерпимість до будь-яких вчинків, які можуть зашкодити репутації органів прокуратури, – повідомили у прес-службі відомства.

Поведінка прокурора

На місці інциденту працювали місцеві журналісти, які після зіткнення позашляховика з зупинкою дочекалися приїзду патрульних.

Спочатку горе-водій закрився у своєму Lexus та відмовлявся від будь-якого спілкування з поліцією. З машини Вадим Лапоха вийшов лише після того, коли прибули медики.

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Жодних тілесних пошкоджень після ДТП на тілі водія не виявили. Ознакою ймовірного алкогольного сп’яніння став його підвищений тиск.

Розуміючи, що журналісти знімають все, що відбувається, на камеру, чоловік намагався зробити вигляд, що спить. Тим часом йому виписали два адмінпротоколи за ДТП та водіння після вживання спиртного.

Незважаючи на відмову проходити тест патрульних, того ж вечора медики йому встановили попередній діагноз – гостре алкогольне сп’яніння.

Напад на журналіста

Після завершення огляду Вадим Лапоха покинув лікарню: пізніше його авто зупинилося на одній із вулиць міста.

Коли водій прокурора вийшов із салону, один із місцевих журналістів спробував поспілкуватися із Вадимом Лапохою.

На відео потрапив момент, де військовий прокурор у пориві злості затиснув дверима журналіста. Після цього до нього вдруге за вечір приїхали правоохоронці.

За даним фактом було відкрито провадження за ст. 171 (Перешкоджання професійній діяльності журналіста) КК України. Санкція статті передбачає умовний термін до трьох років.

Наслідки ДТП у Кривому Розі

Станом на вечір 18 грудня відомо, що військового прокурора відсторонено від роботи, а на його Lexus накладено арешт.

За фактом аварії відкрито ще одне кримінальне провадження за ст. 286 КК України.

Залежно від обставин розгляду справи, чоловіку може загрожувати до 8500 гривень штрафу, до двох років виправних робіт, до шести місяців арешту або до трьох років умовного терміну.

Окремо його можуть позбавити водійських прав до трьох років.

Джерела: Свої. Кривий Ріг, Спеціалізована прокуратура у військовій сфері Південного регіону