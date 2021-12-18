Притворялся спящим: в Кривом Роге пьяный прокурор на Lexus влетел в остановку

Вечером 17 декабря в Кривом Роге произошло ДТП с участием прокурора. Мужчина за рулем Lexus с одесскими номерами на полной скорости влетел в остановку общественного транспорта.

Инцидент произошел на улице Куприна. В момент ДТП вблизи остановки людей не было, потому обошлось без пострадавших.

Как выяснилось, виновником аварии стал заместитель начальника отдела специализированной прокуратуры по военной и оборонной сфере Южного региона Вадим Лапоха.

В военной прокуратуре уже приступили к служебному расследованию.

— 18 декабря 2021 года нами назначено собственное служебное расследование с целью полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств этого события. Мы заявляем о нетерпимости к поступкам, которые могут повредить репутации органов прокуратуры, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Поведение прокурора

На месте инцидента работали местные журналисты, которые после ДТП дождались приезда патрульных.

Сначала горе-водитель закрылся в своем Lexus и отказывался от какого-либо общения с полицией. Из машины Вадим Лапоха вышел только после того, как прибыли медики.

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Никаких телесных повреждений после ДТП на теле водителя не было обнаружено. Признаком возможного алкогольного опьянения стало его завышенное давление.

Понимая, что журналисты снимают происходящее на камеру, мужчина пытался сделать вид, что спит. Тем временем ему выписали два админпротокола по ДТП и вождению после употребления спиртного.

Несмотря на отказ проходить тест патрульных, в тот же вечер медики ему установили предварительный диагноз – острое алкогольное опьянение.

Нападение на журналиста

После завершения осмотра Вадим Лапоха покинул больницу: позже его автомобиль остановился на одной из улиц города.

Когда водитель прокурора вышел из салона, один из местных журналистов попытался пообщаться с Вадимом Лапохой.

На видео попал момент, когда военный прокурор в порыве злости зажал дверью журналиста. После этого к нему вторично вечером приехали правоохранители.

По данному факту было открыто производство по ст. 171 (Препятствование профессиональной деятельности журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает условный срок до трех лет.

Последствия ДТП в Кривом Роге

По состоянию на вечер 18 декабря известно, что военный прокурор отстранен от работы, а на его Lexus наложен арест.

По факту аварии открыто еще одно уголовное производство по ст. 286 УК Украины.

В зависимости от обстоятельств рассмотрения дела мужчине может грозить до 8500 гривен штрафа, до двух лет исправительных работ, до шести месяцев ареста или до трех лет условного срока.

Отдельно его могут лишить водительских прав до трех лет.

Источники: Свои. Кривой Рог, Специализировання прокуратура в военной сфере Южного региона